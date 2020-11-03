محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورًا له من داخل سيارته الجديدة "رولز رويس كولينان"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". كما ظهر "رمضان" في صورة أخرى من أمام أحد المناظر الطبيعية في دبي. كان رمضان أعلن منذ أيام عن أحدث سيارة اشتراها من دبي، ماركة "رولز رويس كولينان". نشر "رمضان" صورة له بجانب سيارته "رولز رويس"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". Advertisements علق محمد رمضان على الصورة :"أمس اشتريت سيارة رولز رويس كولينان 2020، بلاك بادج". ومن ناحية أخرى شارك محمد رمضان في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس"، بطولة روجينا، أحمد زاهر، محمد علاء، دنيا عبد العزيز، من تأليف وإخراج محمد سامي، كما يستعد لتصوير مشاهده في مسلسل "موسى" لعام 2021. View this post on Instagram https://www.instagram.com/p/CHH7AkKBkI9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws) on Nov 3, 2020 at 1:35am PST

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كانت هذه تفاصيل خبر الصور الأولى لمحمد رمضان في سيارته "رولز رويس كولينان" الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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