عاصي الحلاني نجم حفل الأربعاء في مهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تتواصل ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 29، ويُقام حفلاً في الثامنة مساء الأربعاء 4 نوفمبر على مسرح النافورة يتغنى خلاله الفنان اللبناني عاصي الحلاني بنخبة من أعماله الخاصة، التي اشتهر بها بمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي، يسبقه فاصلاً لكل من المطربة رحاب مطاوع وعازف الكمان اللبناني جهاد عقل.

ويستكمل المؤتمر البحثي جلساته إذ يناقش محور الرؤى المستقبلية لإشكاليات التراث الموسيقي العربي في جلستين تبدأ الأولى في العاشرة صباحاً، بحضور كل من الدكتور محمد شبانة (مصر) مقرراً، الدكتور كفاح فاخوري (لبنان)، الباحث احمد عبدالله دعوب (ليبيا) ، الدكتورة أحلام أكبر الشيخ (الكويت)، الدكتورة داليا حسين فهمي (مصر)، الباحثة فاطمة الظاهر (العراق).

وتبدأ الجلسة الثانية في الثانية عشرة ونصف ظهراً بحضور كل من الدكتور عمرو ناجي (مصر) مقرراً، الباحثة هبه محمد معين ترجمان ( سوريا)، الدكتور إيهاب صبري (مصر)، الدكتور حبيب ظاهر (العراق)، الدكتور سعد أغا القلعة (سوريا)، الدكتور محمد سيف التيجاني (السودان).