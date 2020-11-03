صور| إلهام شاهين تهنئ درة بعقد قرانها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأت الفنانة إلهام شاهين، الفنانة التونسية درة بعقد قرانها على المهندس هاني سعد، أمس. نشرت إلهام شاهين صورة تجمعهما من حفل الزفاف، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". علقت إلهام على الصور :"ألف مبروك للعروسة الجميلة درة، ربنا يسعدك ويفرح قلبك حبيبتي". وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن منهم : آسر ياسين، خالد الصاوي، يسرا، دنيا سمير غانم، شريف رمزي وزوجته، عمرو يوسف وكندة علوش، غادة عادل، جومانا مراد، المطرب أبو وزوجته، المخرجة كاملة أبو ذكري.

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