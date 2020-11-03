غادة عادل ترقص على أنغام "قلبي عشقها" في حفل زفاف درة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة التونسية درة زروق، أمس الاثنين، بزفافها على المهندس هاني سعد، في أحد فنادق مدينة الجونة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

وظهرت الفنانة غادة عادل وهي ترقص على أنغام أغنية "قلبي عشقها" للمطرب اللبناني راغب علامة.

في أول تعليق للفنانة درة بعد عقد قرانها ، كتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحباء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

وفرضت دُرة، خلال الفترة الماضية حالة من السرية على خبر اقتراب زفافها الذي انتشر قبل أيام ونفته آنذاك، مؤكدة أنها ستعلن ذلك عندما تريد.