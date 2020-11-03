"معايا الفاتورة"..أول رد من الفنان أحمد مالك على فيديو يتهمه بالسرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"سأرد بالقانون على هذا التصرف الغريب المخجل" بتلك الكلمات علق الفنان أحمد مالك على مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتهمه بسرقة أحد المنتجات، دون دفع ثمنه.

مالك علق على الفيديو، وكتب عبر صفحته بموقع فيسبوك: "في فيديو غريب نزل ليا، وأنا بشتري منتج من أحد البنزينات في القاهرة، وبعد ما دفعت تمن المنتج تم انتشاره على الإنترنت كأنها سرقة لهذا المنتج، محاولة مخجلة للتشهير بيا".

واستكمل:" أنا معايا فاتورة الدفع، وسأرد بالقانون على هذا التصرف الغريب المخجل، تم تصويري بدون إذني وتركيب صوت على الفيديو ليحول فعل طبيعي إلى فعل مشبوه".

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وأضاف: "أنا في غاية الحزن وعدم الإدراك، ليه في محاولة من أحد الأشخاص يؤذي شخصا بهذا الفعل القاسي الغريب، أرجو من الجميع ألا يصدقوا أي شيء يشوفوه. هقدم بلاغ تشهير على هذه الواقعة الغريبة والمهينة، وإلى أي شخص له تواجد إعلامي أتمنى نكون واخدين بالنا لأن تحويل أي موقف ضدك بيكون سهل جدا، أتمنى أكون عند ثقتكم ولا يغير هذا التشهير الكاذب رؤيتكم لي، سأظل أعطي مهنتي كل ما لدي ولن أستسلم لهجوم ظالم، شكرا وآسف لو طولت عليكم".

مالك حضر مؤخرا مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، أول عروض فيلمه The Furnace، في الشرق الأوسط، بعد عرضه في مهرجان فينيسيا، ويشاركه البطولة الممثل الأسترالي الشهير ديفيد وينهام، وبيكالي غانامبار، وتريفور جاميسون وإريك طومسون، وأسامة سامي ومن إخراج رودريك ماكاي.