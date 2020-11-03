محمد الشرنوبي يروّج لحفله الغنائي في مهرجان الموسيقى العربية

نشر الفنان محمد الشرنوبي، الصورة الدعائية لحفله الغنائي في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". "انستجرام". أعلن الشرنوبي عن موعد حفله، وذلك عبر حاصية "ستوري" على "انستجرام". Advertisements يقام الحفل يوم السبت الموافق 7 نوفمبر، على مسرح النافورة المفتوح بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو محمد الموجي. 7 نوفمبر، على مسرح النافورة المفتوح بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو محمد الموجي. يذكر ان الشرنوبي قد طرح مؤخراً أغنية "قلبي ارتاح"، كلمات محمد يسري وألحان محمد الشرنوبي وتوزيع مصطفى الحلواني.



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