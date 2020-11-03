فيديو..عاصي الحلاني من تحضيرات حفل مهرجان الموسيقى العربية

نشر الفنان عاصي الحلاني، مقطع من تحضيراته الغنائية لحفله في مهرجان الموسيقى العربية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

علق عاصي على الفيديو، قائلاً:" اثناء التمارين مع الفرقة لاحياء حفل دارالأوبرا المصرية، يوم اربعة نڤمبر

وان شاء الله بتكون ليلة من العمر الله يديم الفرح والأستقرار على مصر والشعب المصري الحبيب".

يقام حفل الحلاني في دار الأوبرا، غداً الأربعاء، على مسرح النافورة في

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تمام الساعة الـ 8 مساءً.

يذكر أن الحلاني قد طرح مؤخراً كليب أغنية "رجعتيني لبدايتي"، وذلك خلال شهر يوليو الماضي، وحقق أكثر من 2 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات : عبير ابو اسماعيل الحان : حسان عيسى توزيع : عمر صباغ.

https://www.instagram.com/p/CHIH7ZFgQtr/?utm_source=ig_web_copy_link



