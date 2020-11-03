صورة.. أحمد الفيشاوي من كواليس فيلم "ثانية واحدة"

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره، بمقطع من كواليس فيلمه الجديد "ثانية واحدة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشر الفيشاوي الفيديو، وعلق عليها قائلاً:" من كواليس فيلم ثانيه واحده بطولة مصطفي خاطر و

دينا الشربيني من انتاج محمد السبكي و أخراج أكرم فريد".

يذكر ان الفيشاوي قد شارك سينمائياً من خلال فيلم "الحارث"، الذي تم عرضه في أغسطس الماضي، عبر

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أحد المنصات الترفيهية الشهيرة، من بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، على الطيب، أسماء جلال إلى جانب ضيوف الشرف، باسم سمره، عمرو عبدالجليل، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول. إخراج محمد نادر جلال، تأليف محمد عبدالخالق، سيناريو وحوار محمد عبد الخالق ومحمد إسماعيل أمين.

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