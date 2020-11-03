صورة .. حسين الجسمي يحتفل بيوم العلم الإماراتي

نشر الفنان حسين الجسم، صورة له مع علم الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ظهر الجسمي في الصورة، وهو يقبل العلم الإماراتي، وعلق قائلاً:"نفخر ونعتز بعلمنا، راية العز والمجد والفخر والعزم"، وذلك ضمن الاحتفال بيوم العلم الإماراتي، وبمناسبة تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئاسة الدولة. الإماراتي، وعلق قائلاً:"نفخر ونعتز بعلمنا، راية العز والمجد والفخر والعزم"، وذلك ضمن الاحتفال بيوم العلم الإماراتي، وبمناسبة تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئاسة الدولة.

يذكر أن الجسمي قد طرح مؤخراً أغنية "جبار"، والتي حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:زايد بن نهيان، ألحان:حسين الجسمي، توزيع:زيد كمال.

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