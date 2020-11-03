قريباً..طرح ألبوم أنغام الخليجي "مزح"

أعلنت الفنانة أنغام، عن اقتراب طرح ألبومها الخليجي المنتظر "مزح"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

نشرت أنغام المنشور الخاص بالشركة المنتجة للألبوم، كالآتي:" قرّب الوقت، الروعة في طريقها إليكم خليكم مستعدين".

ألبوم "مزح" يضم عدد من كبار صناع الأغنية الخليجية،من الشعراء " الشاعر تركي آل الشيخ، الشاعر بدر بن عبد المحسن، عبد الرحمن بن

مساعد، الجادل، قوس" ، والألحان من نصيب "سهم، صادق الشاعر".

يذكر أن أنغام قد طرحت آخر إصداراتها الخليجية من خلال ألبوم "راح تذكرني"، الذي تم طرحه عام 2018، وضم 12 أغنية أبرزهم"لاتهجى، مستحيل، هدى قلبه، لوتحلف، الخيانة، يوجعونك، تلاقينا، وين تروح" وحقق نجاح جماهيري كبير

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على مستوى العالم العربي، خاصة في حفلات أنغام في دول الخليج، حيث يحدث تناغم بينها وبين جمهورها بتفاعل مميز مع تلك النوع من الإصدارات الغنائية لها.

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وفي نفس السياق الغنائي، طرحت أنغام مؤخراً أغنية "بحبك وبرتاحلك"، الذي اقترب من الـ 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب:، مؤخرًا كليب بعنوان بحبك وبرتاحلك، الأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع تميم، والكليب من إخراج عادل جمال.