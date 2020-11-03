أعلنت الفنانة أنغام، عن اقتراب طرح ألبومها الخليجي المنتظر "مزح"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
نشرت أنغام المنشور الخاص بالشركة المنتجة للألبوم، كالآتي:" قرّب الوقت، الروعة في طريقها إليكم خليكم مستعدين".
ألبوم "مزح" يضم عدد من كبار صناع الأغنية الخليجية،من الشعراء " الشاعر تركي آل الشيخ، الشاعر بدر بن عبد المحسن، عبد الرحمن بنمساعد، الجادل، قوس" ، والألحان من نصيب "سهم، صادق الشاعر".
يذكر أن أنغام قد طرحت آخر إصداراتها الخليجية من خلال ألبوم "راح تذكرني"، الذي تم طرحه عام 2018، وضم 12 أغنية أبرزهم"لاتهجى، مستحيل، هدى قلبه، لوتحلف، الخيانة، يوجعونك، تلاقينا، وين تروح" وحقق نجاح جماهيري كبير
اقرأ أيضاً..بعد عامين..عودة خليجية لـ أنغام بألبوم "مزح"
وفي نفس السياق الغنائي، طرحت أنغام مؤخراً أغنية "بحبك وبرتاحلك"، الذي اقترب من الـ 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب:، مؤخرًا كليب بعنوان بحبك وبرتاحلك، الأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع تميم، والكليب من إخراج عادل جمال.
كانت هذه تفاصيل خبر قريباً..طرح ألبوم أنغام الخليجي "مزح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.