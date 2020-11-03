فيديو.. تامر حسني يتخطى الـ 5 مليون مشاهدة بأغنية "بألف سلامة"

حقق الفنان تامر حسني، بأغنيته الجديدة "بألف سلامة"، أكثر من 5 مليون مشاهدة، وذلك خلال يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

كلمات : تامر حسين، ألحان :محمد يحيى، توزيع و ميكس:يحيى يوسف، ويقول مطلعها"مش عَجباني المُعامله و النيه باينالي

خلاص مَتقولش حاجه إحنا الكلام بينا إنتهى أنا شوفت الصوره كامله قُدامي واضحالي مَتجيش في طريقي تاني إمشي و خلاص خِلصت بقى ".تم إعادة طرح الأغنية أمس الأحد، وذلك بسبب مشكلة تقنية فيها، بعدتصدرها المركز الأول على "يوتيوب".

Advertisements

اقرأ أيضاً..بعد إعادة طرحها.. تامر حسني يحقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة بأغنية "بألف سلامة"

أغنية "بألف سلامة" هي الأغنية الرابعة من ألبوم "خليك فولاذي" حيث طرح تامر في وقت سابق "اختراع، مابطلناش احساس، فجأة افترقنا"، عبر "يوتيوب"، وحققت نسب مشاهدة عالية فور طرحها، ومن المتوقع طرح الألبوم كاملاً خلال الأيام القليلة الماضية.