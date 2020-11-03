رئيس الـ2020.. هل تصيبه (لعنة تيكومسيه) كما حصل لـ”7 رؤساء” أمريكيين قبله؟!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - يتوجه ملايين الأمريكيين اليوم الثلاثاء، 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيسهم الجديد، في يوم حاسم وغير عادي تشهد فيه البلاد انقساماً حاداً وإجراءات انتخابية غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا، وستحسم صناديق الاقتراع الاختيار بين مرشحَيْن يعتمدان مقاربتين مختلفتين بالكامل، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وبعيداً عن التحليلات السياسية، التي ترجح فوز هذا المرشح أو ذاك، سنتطرق هنا إلى لمحة تاريخية واكبت مسار رواد البيت الأبيض وتحديداً منذ عام 1840، حيث تم انتخاب ويليام هنري هاريسون كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، والذي ارتبط اسمه بحدثين غريبين، أولهما أنه لم يبقى في سدة البيت الأبيض سوى 31 يوماً، حيث توفي نتيجة مرض ألم به، والأمر الثاني ارتباط اسم هاريسون بما سماه بعض المؤرخين بـ (لعنة تيكومسيه).

فما سرّ هذه اللعنة؟ وهل بالفعل كانت ملازمة لكل من تولى الرئاسة الأمريكية بتسلسل زمني كل 20 عاماً؟

تقول الروايات أنه وفي منتصف القرن العشرين، بدأت وسائل الإعلام الأمريكية ملاحظة نمطٍ معينٍ في موت رؤساء البلاد، إذ إنه بدءاً من ويليام هنري هاريسون وانتهاءً بجون إف كينيدي، تنتخب البلاد كلَّ 20 عاماً رئيساً يموت في منصبه.

وفي ثلاثينيات القرن الماضي، ادَّعَت موسوعة “صدِّق أو لا تصدِّق” التي أسَّسها روبرت ريبلي، أن هذا “النمط” كان بسبب لعنة وضعها زعيم جماعة شاوني العرقية، وهو تيكومسيه، على هاريسون والرؤساء المستقبليين، بعدما هزمت قوات هاريسون، تيكومسيه في معركة تيبكانو عام 1811 (تُوفِّيَ تيكومسيه بعد ذلك بعامين في معركةٍ أخرى ضد قوات هاريسون).

وعند متابعة ذلك نجد أن نمط الوفاة قد ابتدأ مع هاريسون، الذي انتخب في عام 1840. ومن الرؤساء الآخرين الذين ماتوا في منصبهم أيضاً أبراهام لينكولن، الذي انتُخِبَ عام 1860 (وفي 1864)، وجيمس غارفيلد، الذي انتُخِبَ عام 1880، وويليام ماكينلي الذي انتُخِبَ عام 1900، ووارن هاردينغ عام 1920، وفرانكلين روزفلت عام 1940 (وكذلك عام 1932 و1936 و1944)، وجون كينيدي عام 1960.

الرئيس الوحيد بين هاريسون وكينيدي الذي وقع خارج هذا النمط كان زاكاري تايلور، الذي انتُخِبَ عام 1848 وتُوفِّيَ عام 1850.

بداية قصة تيكومسيه

ربما نشأت هذه القصة مع الأمريكيين غير الأصليين وهي تحمل تشابهاً مع “اللعنات” الأخرى في الكتب والأفلام الأمريكية حول مقابر السكان الأصليين المُروِّعة.

تشير لعنة تيكومسيه – وتسمى أيضا لعنة تيبيكانو – إلى الادعاء بأن الخلاف الذي حدث في عام 1809 بين الرئيس الأمريكي وليام هنري هاريسون وزعيم شوني الهندي تيكومسيه قد يكون السبب الحقيقي لوفيات الرؤساء المنتخبين أو الذين أعيد انتخابه في السنوات المنتهية في صفر ، من هاريسون نفسه من خلال جون كينيدي.

في عام 1840 ، فاز وليام هنري هاريسون بالرئاسة تحت شعار “Tippecanoe and Tyler Too”. أشار هذا الشعار إلى مشاركته في معركة تيبيكانو في عام 1811 عندما قاد هاريسون الأمريكيين لهزيمة شوني ، بقيادة تيكومسيه.

نتيجة لذلك ، تم الاحتفال بهاريسون كبطل حرب.

كراهية تيكومسيه هاريسون تعود إلى عام 1809 عندما كان حاكم إقليم إنديانا ، تفاوض على معاهدة مع الأمريكيين الأصليين حيث تنازل شوني عن مساحات كبيرة من الأراضي إلى حكومة الولايات المتحدة. غضب من ما اعتبره أساليب هاريسون غير العادلة في التفاوض على الصفقة ، نظّم تيكومسيه وشقيقه مجموعة من القبائل المحلية وهاجموا جيش هاريسون في معركة تيبيكانو.

خلال حرب عام 1812 ، عزز هاريسون سمعته كمقاتل هندي عندما هزم البريطانيين والقبائل التي ساعدتهم في معركة التايمز . أغضب من هزيمة أخرى وفقدان المزيد من الأراضي للحكومة الأمريكية ، ومن المفترض أن شقيق تيكومتسا Tecumseh – المعروف من قبل شوني باسم “النبي” – يضع لعنة الموت على جميع الرؤساء الأمريكيين المنتخبين في السنوات المنتهية في صفر.

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في حين تم انتخاب هاريسون رئيسا بحوالي 53٪ من الأصوات ، لم يكن لديه فرصة لتولي المنصب.

بعد أن ألقى خطاباً طويلاً جداً في يوم عاصف بارد في شهر مارس / آذار ، كان عالقاً في عاصفة مطرية واشتعل البرد الشديد الذي سيتحول في النهاية إلى التهاب رئوي ويقتله. شغل منصب رئيس لبضعة أسابيع قليلة فقط ، من 4 مارس إلى 4 أبريل ، 1841. كان وفاته الأولى في سلسلة طويلة ، وهو النمط الذي أصبح يعرف باسم لعنة تيكومسيه ، أو لعنة تيبيكانو.

الرؤساء الآخرون الذين يقال أنه تعرضوا لعنة تيكومسيه

في عام 1860 ، تم انتخاب أبراهام لنكولن كأول شخص يدير الحزب الجمهوري. سرعان ما انتقلت الولايات المتحدة إلى الحرب الأهلية التي استمرت من 1861-1865. في التاسع من أبريل ، استسلم الجنرال روبرت إي لي للجنرال يوليسيس س. غرانت ، وبذلك أنهى الصدع الذي كان يمزق الأمة. بعد خمسة أيام فقط في 14 أبريل 1865 ، اغتيل لينكولن من قبل المتعاطف الجنوبي جون ويلكس بوث.

في عام 1880 ، تم انتخاب جيمس غارفيلد للرئاسة. تولى منصبه في 4 مارس 1881. في 2 يوليو 1881 ، أطلق تشارلز جيه. غويتو النار على الرئيس ، مما أدى في النهاية إلى وفاته في 19 سبتمبر 1881. كان غايتو غير المتوازن عقليًا منزعجًا لأنه حرم من منصب دبلوماسي. إدارة غارفيلد. هو معلقة في النهاية لجريمته في عام 1882.

في عام 1900 ، تم انتخاب وليام ماكينلي لفترة رئاسته الثانية. مرة أخرى ، هزم منافسه ، وليام جينينغز بريان كما كان في عام 1896. في 6 سبتمبر 1901 ، أطلق النار على ماكينلي من قبل ليون ف. تشولجوز. توفي ماكينلي في 14 سبتمبر. وقد وصف كولغوش نفسه بأنه فوضوي واعترف بقتل الرئيس لأنه “كان عدو الشعب …” لقد صعق بالكهرباء في أكتوبر 1901.

في عام 1920 ، عرف Warren G. Harding على نطاق واسع بأنه واحد من أسوأ الرؤساء على مر العصور . فضائح مثل Teapot Dome وغيرها شابت رئاسته. في 2 أغسطس 1923 ، كان هاردينغ يزور سان فرانسيسكو في رحلة تفاهم عبر البلاد للقاء الناس في جميع أنحاء البلاد. عانى من سكتة دماغية وتوفي في فندق القصر.

في عام 1940 ، انتخب فرانكلين روزفلت لفترة رئاسته الثالثة. سوف يتم انتخابه مرة أخرى في عام 1944. بدأت رئاسته في أعماق فترة الكساد العظيم وانتهت بعد وقت قصير من سقوط هتلر في الحرب العالمية الثانية . توفي في 12 أبريل 1945 ، من نزيف دماغي. منذ انتخابه خلال إحدى فترتيه في عام انتهى بصفر ، يعتبر جزءا من لعنة تيكومسيه.

في عام 1960 ، أصبح جون ف. كينيدي أصغر رئيس منتخب . عانى هذا الزعيم الكاريزميلي من بعض الارتفاعات والقيعان خلال فترة حكمه القصيرة ، بما في ذلك غزو ​​خليج الخنازير ، وإنشاء جدار برلين ، وأزمة الصواريخ الكوبية.

في 22 نوفمبر 1963 ، كان كينيدي يستقل موكبا في دالاس وأغتال . وُجد أن لي هارفي أوزوالد مذنب كمسلح وحيد من قبل لجنة وارين . ومع ذلك ، لا يزال كثير من الناس يتساءلون عما إذا كان المزيد من الأفراد متورطين في مؤامرة لقتل الرئيس.

كسر اللعنة؟

في عام 1980 ، أصبح رونالد ريغان أقدم رجل ينتخب رئيسًا . كما عانى هذا الممثل الذي تحول إلى سياسي من أعلى المستويات والقيعان خلال فترتي ولايته. وينظر إليه على أنه شخصية مهمة في انهيار الاتحاد السوفيتي السابق. ومع ذلك ، تلطخت رئاسته بسبب فضيحة إيران كونترا. في 30 مارس 1981 ، حاول جون هينكلي اغتيال ريغان في واشنطن العاصمة. تم إطلاق النار على ريجان لكنه تمكن من البقاء على قيد الحياة مع الاهتمام الطبي السريع. كان الرئيس ريغان أول من أحبط لعنة تيكومسيه ، وبعض الافتراضات ، الرئيس الذي حطمها نهائياً.

نجا الرئيس جورج دبليو بوش ، الذي انتخب في عام 2000 ، من محاولتي اغتيال وعدة محاولات مزعومة خلال ولايتيه الرئاسيتين. في حين أن بعض المتعبدين من لعنة توحي بأن محاولة الاغتيال نفسها كانت عمل تيكومسيه ، فإن كل رئيس منذ نيكسون كان ضحية مؤامرة واحدة على الأقل للاغتيال.

اليوم ومع بدء التصويت في انتخبات 2020، يذكر البعض بما حدث للرؤساء الذي تولوا منصب الرئاسة الأمريكية ضمن المتوالية الزمنية العشرينية، فهل ينال الرئيس المنتخب اليوم ما نال سابقية من اغتيال أو محاولة اغتيال؟ أم أن الأمر لا يخرج عن كونه نوعاً من الدراما الهوليودية في زمن بات كل احتمال ممكناً؟!