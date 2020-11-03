بعد أعوام طويلة … هل يُنظم نزال بين هوليفلد ومايك تايسون؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2020 3:29 مساءً

مايك تايسون الملقب بـالرجل الحديدي، والذي حصل على لقب بطل للعالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو في عمر 20 عاماً فقط. واعتزل تايسون الملاكمة بعد عدة هزائم متتالية بعد أن كاد أن يصبح أسطورة في تلك اللعبة كسابقه محمد علي، إلا أن أسلوبه داخل الحلبة أصبح يعد مرجعا لكثير من هواة اللعب الشرس.

أما إيفاندر هوليفيلد، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، الملاكم الملقب بـ” ذا ريل ديل” قد حاز على اهتمام المتابعين مؤخرا، بعض ظهوره في عدة مقاطع فيديو أثناء القيام بتدريباته، وظهوره بحالة بدنية مثالية وممتازة.

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وقد أبدى هوليفيلد رغبة كبيرة في العودة إلى الحلبة، خصوصا من بوابة لقائه مع أبرز خضومه مايك تايسون.

ونشر هوليفيلد صورة له على حسابه في “إنستغرام” من نزاله الشهير أمام تايسون في تسعينيات القرن الماضي، وكتب تحتها معلقا: من يتمنى أن يرى هوليفيلد ضد تايسون للمرة الثالثة؟ أو من يتمنى أن يراني أعود إلى الحلبة في عرض

ما؟.

ويبلغ هوليفيلد 58 من عمره، فيما يبلغ تايسون 54، وإن كان الأخير قد أعلن فعلا عودته إلى الحلبة، وسيلتقي مع الملاكم روي جونز جونيور في لقاء استعراضي في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه لن يكون لقاءه الأخير.

وكان البطلان قد التقيا مرتين في أواخر التسعينيات، وحقق هوليفليد الفوز في المرتين، وانتهى النزال الثاني منهما بعد أن قضم مايك تايسون أذن منافسه هوليفيلد، لذلك عشاق هذه الرياضة متحمسون جدا لرؤية هكذا نزال مرة أخرى.