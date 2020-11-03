في حال فوز ترامب … هؤلاء المشاهير سيغادرون أميركا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - يتوقع الرئيس الأميركي فوزه بشده، بينما تشير الاستطلاعات بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، وعلى الرغم من شعبية ترامب الكبيرة، إلا أن حظوظه غير مرتفعة بين بعض المشاهير الذين أعلنوا عن رغبتهم مغادرة أميركا في حال فوز دوتالد.

يترقب العالم في حذر، ماراثون الانتخابات الأمريكية، وفي ظل اشتداد المنافسة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، يحبس المتابعون أنفاسهم لمعرفة من الفائز، الذي سيقود الدولة العظمى.

على الرغم من أن نجوما مثل: لينا دنهام، وجون ستيوارت، وصموئيل جاكسون، وعدد لا يحصى من الآخرين قد قطعوا في السابق وعدا فارغا بالتخلي عن الولايات المتحدة إذا أصبح دونالد ترامب رئيسا في عام 2016، فإن سباق 2020 ربما يكون أكثر إثارة للجدل في أذهان نجوم هوليوود.

وفي الواقع، قال ترامب مازحا إنه قد يضطر إلى مغادرة البلاد إذا فاز خصمه جو بايدن.

وقبل ساعات فقط من انتخابات الرئاسة الأمريكية، أعلن عدد من مشاهير هوليوود مغادرتهم الولايات المتحدة الأمريكية حال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب لفترة رئاسية ثانية، وهم:

بروس سبرينغستين

كان المغني بروس سبرينغستين، معارضا صريحا لترامب طوال فترة حكمه، بعد أن استخدم برنامجه ”E Street Radio“ لتوجيه اللوم إلى الإدارة بضع مرات في الماضي.

ومع ذلك، أعلن عازف الروك البالغ من العمر 71 عاما للصحافة الأسترالية أخيرا أنه سينتقل إلى بلادهم إذا فاز ترامب بفترة ولاية ثانية في الولايات المتحدة.

وقال سبرينغستين لصحيفتي ”ديلي تلغراف وديلي ميل“: ”إذا أعيد انتخاب ترامب، وهذا لن يحدث؛ أتوقع أنه سيخسر، لكن إذا حدث ذلك، فسوف أكون على متن الطائرة الذاهبة إلى أستراليا“.

تومي لي

أعلن عازف الدرامز لفرقة ”موتلي كرو“ الشهيرة مغادرة الولايات المتحدة إذا تغلب ترامب على منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات القادمة أيضا.

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وفي حديثه إلى ”The Big Issue“، أشار إلى أنه يخطط للعودة إلى اليونان، حيث ولد، إذا لم يطح بايدن بالجمهوري ترامب.

وقال لي: ”يا رجل، أقسم بالله إذا حدث ذلك، فسأقوم بزيارة المملكة المتحدة، ومن هناك سأعود إلى وطني الأم، اليونان للحصول على منزل في إحدى الجزر“.

ريكى مارتن

دائما ما يتحدث نجم البوب اللاتيني علنا عن دعمه لبايدن، بعد أن ظهر سابقا في حفل انتخابي للمرشح في ميامي.

وقال مؤلف الأغاني في الحلقة القادمة لبث مباشر لصحيفة فرايتى: ”لقد كنت أدعم بايدن إلى الأبد.. أعتقد أنه الخيار الوحيد المتاح لنا وهو رائع وقد عمل في السياسة طوال حياته.. هذه هي اللحظة، نحتاج جميعا إلى الاجتماع معا والتحدث بصوت عالٍ بشأن مسار هذه الأمة“.

وفي المقابلة ذاتها، كشف مارتن أنه وزوجه الفنان جوان يوسف خططا لمغادرة البلاد إذا فاز ترامب بفترة ولاية ثانية.

جون ليجند وكريسي تيغن

صرح المغنى الأمريكي جون ليجند لمجلة كوزموبوليتان؛ أنه وزوجته فكرا في مغادرة الولايات المتحدة بسبب ترامب.

وقال ليجند: ”بين الحين والآخر كنت أفكر في ذلك، لقد ولدنا وترعرعنا هنا، وجميع عائلاتنا هنا، سيكون من الصعب المغادرة لكنني لا أعرف ما الذي يفترض أن يفعله المرء عندما يكون لديك قائد يحاول تدمير الديمقراطية“.

ومع ذلك، أشار المغني إلى أنه متفائل بفوز بايدن في الانتخابات.