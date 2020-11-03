هالة صدقي تكشف تفاصيل نجاتها: "فرق التوقيت نجانا من الطريق"

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة هالة صدقي، أنها نجت من حادث سير، كادت أن تتعرض له أثناء عودتها من مدينة الجونة بعد حضورها فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت هالة، صورة لها ظهرت من خلالها بإطلالة بسيطة، معلقة عليه عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"مسأكم كله خير والحمد لله ربنا نجانا من الطريق باعجوبه ، مجرد فرق التوقيت الحمد لله ".

هالة صدقي

وكانت الفنانة هالة صدقي، قد شاركت جمهورها بفيديو من حفل النجم عمرو دياب، التي حرصت على حضوره رفقة نخبة من نجوم الفن، بعد ختام فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت هالة، في الفيديو التي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وهي في لحظة اندماج تغني وترقص على أغنية "برج الحوت".