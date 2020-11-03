بالصور.. سهر الصايغ غامضة بإطلالة سوداء في أحدث جلسة تصوير

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المصرية سهر الصايغ لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة غريبة، منحتها طابع الغموض.

الفنانة المصرية ظهرت في صور الجلسة بجامبسوت من الجلد الأسود، ووضعت طاقة سوداء على رأسها، وتركت شعرها القصير منسدلا في تسريحة الشعر المبلل، وتزينت بمكياج ترابي منحها اللون البرونزي المميز.

سهر الصايغ

وسهر الصايغ يعرض لها حاليا مسرحية "المتفائل" على خشبة المسرح القومي، وهي من بطولة سامح حسين، وسهر الصايغ، ويوسف إسماعيل، وسوسن ربيع، وعزت زين، وحنان عادل، وآيات مجدى، وتامر الكاشف، وغيرهم.

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سهر الصايغ

والمسرحية عن رواية كانديد للكاتب فولتير، وإعداد وإخراج إسلام امام، وتدور أحداثها حول شخص يحارب كل المشاكل الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه، حيث أنه يتصف بالتفاؤل.

سهر الصايغ

سهر الصايغ