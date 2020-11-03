خاص.. محمد رمضان يغادر دبي في هذا الموعد

رنا صلاح الدين - يتواجد الفنان محمد رمضان في إمارة دبي بدولة الإمارات في هذه الأيام، حيث أنه سافر الاثنين قبل الماضي، وتواجد هناك طيلة الأيام الماضية، وذلك لقيامه بتصوير فيديو كليب أحدث أغنياته "الشرع حلل أربعة"، إضافة إلى تصويره إعلان جديد.

وقال الفنان محمد رمضان في تصريح خاص لموقع الخليج 365، أنه سيغادر دبي يوم الخميس أو الجمعة المقبلة على الأكثر، مشيرا إلى أنه سيبدأ فور عودته بإستكمال تحضيراته الخاصة بمسلسله الجديد "موسى"، المقرر أن ينافس به في المارثون الرمضاني المقبل.

وتابع رمضان وأكد أن مسلسله "موسى" انتهى مؤلفه ناصر عبدالرحمن من كتابة 20 حلقة من أحداثه، وأشار إلى أنه ستجمعه جلسات عمل مع مؤلف ومخرج مسلسله الجديد، وذلك للإستقرار على باقي تفاصيل العمل، الذي يجرى حاليا ترشيح وتعاقد باقي الفنانين المشاركين في بطولته.

مسلسل "موسى" يشارك في بطولته إلى جوار الفنان محمد رمضان كلا من الفنانين، سمية الخشاب، ورياض الخولي، وسيد رجب، وصبري فواز، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

يذكر أن الفنان محمد رمضان نافس في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسله "البرنس"، الذي شاركه بطولته كلا من الفنانين، نور، وروجينا، وأحمد زاهر، ومحمد علاء، وأحمد داش، وريم سامي، وسلوى عثمان، وأحلام الجريتلي، وعبدالعزيز مخيون، وإدوارد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.