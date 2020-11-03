محمود الليثي: زوجتي سر أناقتي

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري محمود الليثى أن زوجته هى من تختار له ملابسه، لافتا إلى أنها تمتلك ذوقا راقيا وهذا سر أناقته.

وتابع، خلال استضافته فى برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أن زوجته تختار أيضا كلمات أغانيه معه، ودائما تقول له "اعمل اللى يرضى الناس"، حيث أن كل الأغانى تدخل البيوت، فلابد أن يكون قدوة لجميع من سيسمعوه.

محمود الليثي

وأضاف أنه طيلة عمره يغني فى أفراح شعبية، ودائما يقال أن من يقف على المسرح الشعبى "يبقى ولد"، وأكمل: "في الأفراح الشعبية يحضر ما يقرب من 5000 شخص كل منهم بذوق مختلف فكى ترضى كل الأذواق شيء ليس سهل".

وعن سبب ظهور الراقصة لورديانا في أغنيته الأخيرة، قال: "الراقصة قامت بعمل فسديو صغير "قلبت الدنيا" وأصبحت تريند فكيف لا أحضرها فى أغنية جديدة، شىء ناجح لماذا لا يكون بجانبى".