بعد اتهامه بالسرقة.. شاهد فيديو قديم يزيد الشكوك حول أحمد مالك

رنا صلاح الدين - أثيرت خلال الساعات الماضية حالة من الجدل بعد انتشار فيديو للفنان الشاب أحمد مالك وهو في أحد المحلات التجارية يقوم بسرقة أحد المنتجات أثناء وقوفه عند الكاشير.

وعلى الرغم من نفي مالك لتلك الفيديو مؤكدًا أنه دفع ثمنه، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم للفنان من إحدى حلقات برنامج "لايف من الدوبلكس" التي تقوم بتقديمه الدمية الشهير أبلة فاهيتا، ظهر من خلاله وهو يعترف بحبه لسرقة الأشياء الصغيرة.

وقال مالك مع فاهيتا:"بحب سرقة الحاجات الصغيرة البسيطة اللي محدش يحس بيها مثل الطفايات والبرانص والشباشب المتواجدة في الفنادق".

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وكتب أحمد مالك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"في فيديو غريب نزل ليا و انا بشتري منتج من احد البنزينات في القاهرة، و بعد ما دفت المنتج تم انتشاره علي الإنترنت كأنها سرقة لهذا المنتج. محاولة مخجلة للتشهير بيا، انا معايا فاتورة الدفع، و سأرد بالقانون علي هذا التصرف الغريب المخجل، تم تصويري بدون اذني و تركيب صوت علي الفيديو ليحول فعل طبيعي الي فعل مشبوه انا في غاية الحزن و عدم الإدراك، ليه في محاولة من احد الاسخاص انه يأذي شخص بهذا الفعل القاسي الغريب".

احمد مالك

وتابع:"ارجوا من الجميع ان لا يصدقوا اي شيء يشوفوه. هقدم بلاغ تشهير علي هذه الموقعة الغريبة و المهينة. و الي اي شخص له تواجد اعلامي اتمني نكون واخدين بالنا لأن تحويل اي موقف ضدك بيكون سهل جدا".

وأضاف:"اتمني اكون عند ثقتكم و اتمني ان لا يغير هذا التشهير الكاذب رؤيتكم ليا. سأظل اعطي مهنتي كل ما لدي و احاول ان لا استسلم لهجوم ظالم. شكرا و اتمني مكنش طولت عليكم".