برج خليفة يضىء أنواره باسم شاروخان في عيد ميلاده الـ55..

الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

النجم العالمي شاروخان

احتفل برج خليفة بعيد ميلاد النجم العالمي شاروخان الخامس والخمسين، وأضاء البرج أنواره بصورة شاروخان مرفقة بعبارة "عيد ميلاد سعيد شاروخان، ونشر الحساب الرسمي للبرج علي موقع "تويتر"، فيديو للحظة إضاءة الأنوار ويقف أمامها شاروخان، معلقا :" احتفالاتنا بعيد ميلاد نجم بوليوود وملكها، شاروخان، لا يمكن أن تمر دون أن نضيء برج خليفة لنهنئه على طريقتنا! كل عام وأنت بخير".



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ومن جانبه عبر شاروخان عن سعادته الكبيرة بذلك، ونشر صورته أمام البرج، عبر حسابه بموقع "تويتر"، معلقا عليها :" من الجميل أن أرى نفسي على أكبر وأطول شاشة في العالم..حتى قبل عرض فيلمي التالي. شكرا واحبكم جميعا.. أعجب أطفالي بشدة وأنا أحبه".

ولد شاروخان يوم 2 نوفمبر 1965، فى نيودلهى بالهند، وهو ممثل أفلام بوليوودى وراقص ومنتج وشخصية تلفزيونية ورجل أعمال هندى شهير ومالك حق الامتياز لفريق كولكاتا نايت رايدرز للكريكت، ويعد واحدًا من أغنى الممثلين فى العالم، بثروة تقدر بحوالى 600 مليون دولار.

بدأ شاروخان مشواره الفنى فى أواخر الثمانينات بظهوره فى عديد من المسلسلات التلفزيونية الهندية منها مسلسل الجندى ومسلسل "داريا ديل" عام 1988 و 198 حتى مسلسله التلفزيونى الأخير الأبله عام 1991، وبداية شهرته كانت من خلال مشاركته الأولى في السينما البوليودية من خلال فيلم ديوانا سنة 1992 والذي حقق به نجاحًا تجاريًا كبيرًا في وقت مبكر من حياته ومنحه جائزة فيلم فير لأفضل ممثل صاعد، لتتوالى نجاحاته منذ ذلك الحين، في العديد من الأفلام التي اكتسبت شهرةً محلية وعالمية.