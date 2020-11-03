شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور تكشف حقيقة إنفجار منزل محمود نصر ونقله للمستشفى والان مع التفاصيل

الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور

بعد الضجة الكبيرة التي إثيرت الفترة القليلة الماضية عن إنفجار وقع في منزل الممثل السوري ​محمود نصر​ بسبب قارورة غاز، وتعرضه للإصابة مما إستدعى نقله إلى المستشفى، خرجت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ لتنفي هذا الأمر مطمئنةً الجمهور على صحته.



ونشرت عبد النور عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للخبر المفبرك، وعلّقت بالقول:"حكيت محمود نصر وهو تمام والقصة كلها اشاعة نشكر الله صديقي انت بخير". وبدوره علّق نصر قائلاً:"شكراً سيرين الغالية.. شكراً للجميع على محبتكن و لهفتكن انا بخير و الحمدلله".

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