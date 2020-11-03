محمد رمضان يستعرض عضلاته أمام حيوان اللايغر الخطير

الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

الفنان المصريمحمد رمضان Advertisements

نشر الفنان المصري محمد رمضان على حسابه الخاص في "إنستغرام"، مقطع فيديو ظهر فيه مستعرضا عضلاته وهو يتحدّى حيوان اللايغر، أثناء وجوده في دبي. وبدا رمضان في الفيديو وهو يلقي بحبل إلى قفص اللايغر، الذي بدأ يجذبه باتجاهه من طريق أنيابه، ليخوض رمضان التحدّي محاولاً دفع الحيوان إلى سور القفص، وهو ما نجح فيه بعد شدّ وجذب بين الطرفين.



وأشاد أحد المضيفين لمحمد رمضان ببراعته قائلاً إنه أول شخص يتغلّب على اللايغر في التحدّي، فيما كتب رمضان معلقّاً على الفيديو: "التحدي أول واحد يفوز على اللايجر.. أبطال عالم حاولوا ومقدروش".

ومعروف عن الفنان محمد رمضان أنه كثيراً ما يستميت في خوض المغامرات الغريبة، لإثبات أنه "نمبر وان" في أي تحدٍ يخوضه حتى لو كان غريباً، وهو ما ينجح فيه دائماً في الفيديوهات التي ينشرها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي. يُذكر أن حيوان اللايغر هو نتيجة تزاوج ذكر الأسد وأنثى النمر.