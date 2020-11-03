عمليتى تجميل ليسرا فى 48 ساعة

الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

الفنانةيسرا

قالت الفنانة يسرا، إن والدها ألقى كوبا على وجهها أثناء جلوسه مع الراحل الفنان رشدى أباظة واثنين من الألمان، ولا تعلم لماذا فعل ذلك، وبعدها أجرت عمليتى تجميل فى 48 ساعة، واستاء رشدى بما حدث، وكان زعلان جدا، واعتذر لى والدى بعد ذلك .

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وأضافت، أثناء استضافتها مع الإعلامية وفاء الكيلانى فى برنامج "السيرة" الذى يذاع على قناة دى إم سى، أنها لن تشعر بالحنان من زوجة والدها التى كانت أكبر منها بـ3 سنوات، ولم أستطع حبها؛ بسبب عدم حبها لوالدتى . وأوضحت أنه عندما أبلغها ابن عمتها بمرض والدها كنت جاهزة لتقدم له كل شىء من تكلفة علاجه، وذلك خوفا من ربنا، وقبل وفاته قال أنا عارف إن يسرا بتصرف عليا .

ويذكر أن يسرا هى رابع ضيوف البرنامج، بعدما حل أحمد السقا ضيف أولى الحلقات، والنجمة نيللى كريم ظهرت فى الحلقة الثانية، أما الحلقة الثالثة والتى تم عرضها الأسبوع الماضى، فكان أمير الغناء العربى النجم هانى شاكر ضيفا بها.

وتعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد السيرة على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معه عن المحطات التى مر بها فى حياته، سواء الفنية أو الشخصية وكأنه يكتب مذكراته، وتتضمن قائمة الضيوف عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرون.