هجوم على درة بسبب زواجها واتهامها بإذلال المرأة التونسية

الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

الممثلةالتونسية درة Advertisements

هجوم كبير شنته النائبة السابقة في البرلمان التونسي ​فاطمة المسدي​ على ​الممثلة التونسية درة​، وذلك بعد زواجها من رجل الأعمال المصري هانسي سعد، متهمةً إياها بأنها أذلت المرأة التونسية لأنها وافقت بأن تتزوج من رجل متزوج سابقاً وقبلت بأن تكون "ضرّة".



وكتبت عبر صفحتها الخاصة على تويتر: "سيدتي الجميلة والأنيقة والمثقفة يؤسفني أن أكتب لك هذه الكلمات ولن أهينك بزواجك لأنه زواج أذل المرأة التونسية، فكيف ترضين سيدتي أن تكوني ضرة؟ وكيف ترضين أن تضربي المدرسة البورقيبية التي حررت المرأة التونسية من قيود الفكر الرجعي".

ويعتبر الزواج الثاني أمر يعاقب عليه القانون التونسي، وفقا لما نص عليه الفصل الـ 18 من قانون الأحوال الشخصية، والذي ينص على،منع تعدد الزوجات، وأن كل من تزوج وهو متزوج قبل إنهاء العصمة للزواج السابق، يعاقب بالسجن لمدّة عام وغرامة قدرها 240 ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزوجا على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرّخ في عام 1957 حول الحالة المدنية.