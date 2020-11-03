بعد واقعة "طفل المرور".. أمير طعيمة: "الأب لا يستحق منصبه"

رنا صلاح الدين - خرج الشاعر والسيناريست أمير طعيمة، للتعليق على واقعة "طفل المرور"، الذي قام بالتطاول والتنمرعلى رجل شرطة بزهراء المعادي، هو و3 من أصدقائه.

وكتب طعيمة تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":" طفل المرور مكانش هيعمل ده ولا يحس إنه فوق القانون إلا لو شاف أبوه بيعمل كده أو على الأقل موصل له إن محدش يقدر يعمل له حاجة".

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وتابع:"الأب لازم يبقي طرف في القضية ولا يستحق أنه يستمر في منصبه وخاصة إنه رئيس محكمة. ولا يجوز له إنه يحكم على مواطنين بقانون لا يحترمه ولا يحترم قدسيته".

وكانت الفترة الماضة قد انتشرت أخبار حول استعداد الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، لتقديم فيلم جديد عن حياة السندريلا من تأليف الشاعر الغنائي أمير طعيمة.

ومع انتشار بوستر الفيلم خرج الشاعر أمير طعيمة، عن صمته وقال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر: "أنا مش بكتب فيلم لشيرين اسمه سندريلا، كل الأخبار اللي بيتم تداولها واللي وصلت لنزول بوستر بالاسم ده غير صحيحة".