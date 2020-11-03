شاهد.. مشهد في "أسود فاتح" لـ هيفاء وهبي تم تصويره لحظة انفجار مرفأ بيروت.. ما هو؟

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري صبري فواز عن تصوير أحد مشاهد مسلسل "أسود فاتح" للفنانة اللبنانة هيفاء وهبي، تم تصويره لحظة وقوع انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

فواز نشر صورة من مشهد جمعه بهيفاء وهبي داخل سيارة، وعلّق قائلا: "دا المشهد اللى كنا بنصوره لحظة انفجار بيروت.. وصوت الانفجار متسجل فى المشهد .. بس طبعا اتشال فى المونتاج".

صبري فواز وهيفاء وهبي

ومسلسل "إسود فاتح" يشارك في بطولته إلى جوار الفنانة هيفاء وهبى والفنان صبري فواز كلا من الفنانين، شريف سلامة، وروجينا، وأحمد فهمى، ومعتصم النهار، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندى، وحنان سليمان، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وغيرهم.

وأشرف على كتابة المسلسل أمين جمال، وسيناريو وحوار شريف يسرى وإبراهيم ربيع وحمدى التايه، ومن إخراج كريم العدل.