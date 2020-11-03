علي الحجار يكشف لـ"الخليج 365" عن تفاصيل أغنيته الجديدة

رنا صلاح الدين - أحيا الفنان علي الحجار أمس حفل غنائي ضمن فاعليات الدورة الـ29 من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، تحت قيادة المايسترو أحمد عاطف.

وفي تصريح خاص لموقع "الخليج 365" أكد الفنان علي الحجار أنه بصدد تسجيل أغنية جديدة، مشيرا إلى أنها تحمل عنوان "لو عايز"، ويتعاون خلالها مع الشاعر الغنائي محمد جلال، ومن ألحان ممدوح صلاح، وتوزيع اسامة كمال.

وتابع علي الحجار وأكد أن أغنية "لو عايز" ستكون ضمن أغاني الألبوم الجديد، الذي يعمل عليه ويقوم بتسجيل أغانيه في الوقت الحالي، وأشار إلى أن هذه الأغنية من المقرر أن تكون "هيد" الألبوم الجديد، وكلماتها تحمل طابع بهجة.

يذكر أن الفنان علي الحجار أحيا مؤخرا حفلا غنائيا عبر خشبة مسرح أوبرا جامعة مصر بمدينة السادس من أكتوبر، كما أنه أطل على جمهوره يوم الأربعاء الماضي من خلال حفله الشهري، الذي يحييه على خشبة مسرح ساقية الصاوي بشكل دائم.