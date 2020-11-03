روجينا تقدم أولى بطولاتها المطلقة بـ"بنت السلطان".. أعرف التفاصيل

رنا صلاح الدين - بدأت الفنانة روجينا في الإستعداد لأولى بطولاتها المطلقة، حيث تعاقدت مؤخرا على بطولة مسلسل يحمل عنوان "بنت السلطان"، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويشاركها بطولته الفنان باسم سمرة.

وتعقد روجينا حاليا جلسات عمل بشكل يومي مع المؤلف والمخرج، وذلك للإستقرار على كافة تفاصيل المسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي، إضافة إلى ترشيح باقي الفنانين المشاركين في بطولته.

وظهرت روجينا مؤخرا خلال فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث حرصت على حضور عرض فيلم "200 متر"، وكانت برفقة زوجها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وداعبت المصورين على طريقة شخصية المعلمة "فدوى" التي قدمتها في مسلسل "البرنس"، وذلك أثناء سيرها على الريد كاربت، حيث قالت لهم بعد إلتقاطهم الصور لها "ميرسي يا عمري"، الأمر الذي جعل الجميع يدخل في نوبة ضحك.

يذكر أن أخر مشاركة درامية للفنانة روجينا، كانت من خلال مسلسل "إسود فاتح"، الذي عرض خلال الأيام الماضية، والذي تقوم ببطولته الفنانة هيفاء وهبي، وكانت أخر مشاركة درامية لها في المارثون الرمضاني، من خلال مسلسل "البرنس"، الذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان، واستطاعت روجينا أن تحقق نجاح ملحوظ من خلال شخصية "فدوى".