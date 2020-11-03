بعد أسابيع قليلة من وفاة ابن شقيقته.. الموت يفجع أحمد يونس بوفاة والدته

رنا صلاح الدين - بعد مرور أسابيع قليلة من وفاة ابن شقيقته "مصطفى" في حادث أتوبيس مدرسة، فجع الإعلامي المصري أحمد يونس بوفاة والدته.

يونس أعلن هذا الخبر الحزين، على حسابه الخاص على موقع "تويتر"، وعلق قائلا: "أمى ماتت الغاليه راحت ورايح ادفنها بالله عليكم لا تبخلوا عليها بالدعاء هي في امس الحاجه اليه الان".

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وكان الإعلامي المصري أحمد بونس قد فجع منذ أسابيع قليلة بوفاة ابن شقيقته، والذي يدعى "مصطفى"، إثر حادث "أتوبيس مدرسة".

الإعلامي المصري نشر صورة لابن شقيقته الراحل، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ابن اختي مصطفى في ذمة الله في حادث اتوبيس مدرسه".

وأضاف: "في طريقي الى دفنك يا حبيبي.. اسألكم الدعاء له بالمغفرة.. ولأمه ولأبيه ولنا بالصبر"، وقد تلقى الكثير من تعليقات التعازي والمواساة من جمهوره.