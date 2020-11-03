شاهد| إلهام شاهين تنشر صورا جديدة من زفاف درة.. وتوجه لها تهنئة خاصة

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رنا صلاح الدين - نشرت الفنانة المصرية إلهام شاهين مجموعة صور جديدة من حفل زفاف الفنانة التونسية درة، الذي أقيم في الجونة مساء أمس، وحرصت إلهام على حضوره.
إلهام شاهين ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بفستان أخضر أنيق، وتكت شعرها القصير منسدلا في تسريحة بسيطة.
الهام شاهين ودرة
الفنانة المصرية وجهت تهنئة خاصة لدرة، بقولها: "ألف مبروك للعروسه الجميله درة .. ربنا يسعدك و يفرح قلبك حبيبتى".
الهام شاهين
وكانت الفنانة التونسية درة قد احتفلت بزفافها على هاني سعد، في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة، مساء أمس الإثنين، بحضور عدد من نجوم الفن.
وشهد الحفل حضور كل من يسرا، وأحمد السقا وزوجته، وبشرى، وخالد الصاوي، وشريف مزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن، وغيرهم.
الهام شاهين
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