خاص.. عمرو عبدالجليل يسافر لبنان لسببين.. تعرف عليهم

رنا صلاح الدين - علم موقع الخليج 365 من خلال أحد مصادره المقربة من الفنان عمرو عبدالجليل، أنه سيسافر إلى دولة لبنان خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أنه سيمكث هناك لفترة، وذلك لسببين.

وأضافت مصادرنا وأكدت أن السبب الأول يكمن في أن عمرو عبدالجليل أعطى موافقة مبدئية على مشاركة الفنانة غادة عبدالرازق بطولة مسلسلها الدرامي الجديد، الذي يحمل عنوان "دم غزال"، والذي من المقرر أن تنافس به في المارثون الرمضاني المقبل، والتي تتعاون خلاله مع المؤلف إياد عبدالمجيد، والمخرج محمد أسامة، حيث أن العمل سيتم تصوير أحداثه بالكامل هناك، ومن المقرر أن يتعاقد عبدالجليل عليه في خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت مصادرنا إلى أن السبب الثاني لتواجد عمرو عبدالجليل في لبنان، هو أنه سيشارك في مسلسل "عش الدبابير"، الذي ينافس به الفنانين عمرو سعد ومصطفى شعبان في المارثون الرمضاني المقبل، والذي من المقرر أن تصور أحداثه بالكامل خارج مصر، حيث أن فريق عمله سيسافر في منتصف شهر نوفمبر الجاري إلى لبنان لبدء تصوير العمل، الذي سيتم تصوير عدد كبير من مشاهده هناك، إضافة إلى عدة دول أخرى لم يتم الإستقرار عليها من قبل فريق العمل.

وبذلك يطل الفنان عمرو عبدالجليل على جمهوره في المارثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسلي "عش الدبابير" و"دم غزال".

يذكر أن الفنان عمرو عبدالجليل يشارك في فيلم "الخطة العايمة"، الذي يعرض في السينمات حاليا، والذي يقوم ببطولته كلا من الفنانين، علي ربيع، ومحمد عبدالرحمن، وغادة عادل، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وإخراج معتز التوني.