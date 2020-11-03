شاهد.. ريهام عبد الغفور تستعرض رشاقتها: "فقدان الوزن متعة"

رنا صلاح الدين - عبرت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن سعادتها البالغة، بعد فقدانها للوزن بشكل ملحوظ.

وشاركت ريهام، جمهورها بصورة جديدة حازت إعجاب متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معلقة عليها قائلة:"فقدان الوزن متعة خالصة".

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وكانت الفنانة ريهام عبد الغفور قد أثارت الكثير من التساؤلات حول عدم حضورها افتتاح مهرجان الجونة، الذي حضره نخبة كبيرة من نجوم الفن.

وسأل متابع عن السبب وراء عدم حضورها افتتاح المهرجان في دورته الرابعة، ليرد متابع علي بأن السبب هو حملها.

ونفت ريهام هذا التعليق من خلال ردها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة:" "محصلش ابني الصغير عنده 8 سنين".