فيديو| نجوى كرم تعترف: "نعم أنا مغرومة".. وهذا رأيها في زواج المثليين

رنا صلاح الدين - أكدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، أنها مغرومة حاليًا دون الدخول أول الكشف عن تفاصيل الشخص المغرمة به.

وقالت نجوى، في تصريحات تلفزيونية:"أنا على طول عايشة في غرام وإذا ما كان في رجل الغرام أنا عايشة حالة حب غير طبيعية".

وتابعت:"حلو الغرام بس وقفولي هالكرونا الله يخليكم مافي لمسة مافي غمرة ولا أي شي".

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على جانب آخر كشفت نجوى كرم، عن رأيها في زواج المثليين، قائلة:"هادا الشي إذا بيلاقوا هما إنه أنسب ليهم يتجوزَا.. لكن أنا بشوف إنه هادا هو القرار هما اللي بيقرروا.. أنا بالنسبة الي ما بعرف هادا القرار بيأثر إيجابا أو سلبا.. وهذه حياتهم وهما حريين فيها".

وكانت الفنانة نجوى كرم، قد أعربت عن استيائها وغضبها الشديد بعد ان ترددت الأقاويل خلال الأيام الماضية حول إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد 19".

ونفت نجوى، أخبار إصابتها بالفيروس، وكتبت تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"لكل اللي مشغول باله عليا، الحمد لله بطمنكم أنني بألف خير.. وكورونا لا شافتني ولا شافت عتبة بيتنا".

وأضافت:"ياريت تتلهوا بنجاحاتنا أكثر ما تتلهو بالشائعات اللي طلعت علينا".