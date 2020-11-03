فيديو| بسبب السرطان.. بسمة وهبة للرجال: خفوا على الستات شوية

رنا صلاح الدين - أكدت الإعلامية المصرية بسمة وهبة أن أغلب المصابات بالسرطان هن سيدات متزوجات، لافتة إلى أن الضغوطات التي تعاني منها المرأة المتزوجة قد تتسبب في إصابتها بالسرطان.

الإعلامية المصرية قالت: "المصابات الكثيرات هم المتزوجات اللي بيمروا بأحزان في حياتهم ومشاكل كتيرة في حياتهم، ومابيقدروش يتحملوا فالجسم بيضعف، والخلايا السرطانية دي قوية جدا فبتتمكن منها".

الإعلامية المصرية وجهت رسالة للرجال، خلال لقاء لها ببرنامج The insider بالعربي، بقولها: "فالرجالة لو سمتحتوا خفوا على الستات شوية".

كما وجهت رسالة للمصابات بالسرطان، بقولها: "القوة سواء قبل المرض أو خلال المرض هي اللي هتخليكي تنتصري عليه".

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وكانت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، قد تحدثت مؤخا عن تجربتها مع مرض السرطان وتطورات وضعها الصحي، حيث قالت: "أنا من المحاربات وليس من المتعافيات فقط.. السرطان عدو شرس يحتاج إلى سلاح أشد قوة منه وهو الأمل والتفاؤل".

وأضافت بسمة:"أنا يبان عليا اني في منتهى السعادة وشكلي قوية جدا لكن أنا حياتي كلها ابتلاءات، لكن اتعلمت منها أكون قوية ومتفائلة.. وربنا بيبتلي اللي بيحبهم وعلى قد اليقين ده ربنا بيكرمك".