بتسجيل صوتي| أول تعليق لدرة على أنباء زواجها من رجل متزوج

رنا صلاح الدين - تعرضت الفنانة التونسية درة لهجوم شديد بعد احتفالها بزواجها من رجل الأعمال هاني سعد، في مدينة الجونة، حيث قيل أن زوجته الأولى لا تزال على ذمته.

درة خرجت عن صمتها لتكشف حقيقة هذه الأنباء المتداولة، وذلك من خلال تسجيل صوته لإحدى البرامج التونسية، حيث قالت: " أشكر كل من بارك لي وفرح لي.. كنت أتمنى كل أصحابي من تونس يكونوا موجودين لكن للأسف الظروف الصحية صعبة".

وأضافت: "حبيت أأكد انني مرتبطة برجل مطلق اختار يعاود حياتو معايا واقول لمن يروجو الإشاعات و يصطادو في الماء العكر ربي يهديهم... كل انسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو... انا اخترت رجل يحبني ونحبو والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي الي ربي وجهنا له لاننا نحبو بعضنا... واتمنى الناس توقف كلام شوية علي و شكرا لكل من فرح لي".

وتابعت: "ونحب نضيف حاجة اخرى هذي أول مرة وآخر مرة سأتكلم فيها عن الموضوع.. أطلب بكل احترام و لطف و تقدير و احترام من الناس والصحفيين ما يسألنونيش في الموضوع هذا.. انا كفنانة وشخصية عامة نحب نتكلم في ما يخص أعمالي الفنية لكن حياتي الخاصة تخصني انا فقط".