محمد الشرنوبي بديل أحمد مالك في فيلم "جارة القمر"

رنا صلاح الدين - انضم الفنان محمد الشرنوبي إلى فريق عمل فيلم "جارة القمر"، الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين رئيس، ومن تأليف محمود زهران، ويخرجه هادي الباجوري.

وعلم موقع "الخليج 365" من خلال مصادره داخل فريق عمل الفيلم، أن محمد الشرنوبي حل بديلا للفنان أحمد مالك، الذي كان في العمل واعتذر عنه لإنشغاله بأعمال أخرى.

وأشارت مصادرنا إلى إن فريق عمل الفيلم يقوم بتصوير مشاهده حاليا في مدينة نويبع الساحلية، ومن المقرر أن ينضم لهم الشرنوبي ويبدأ في تصوير دوره خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيلم "جارة القمر" يشارك في بطولته إلى جوار الفنانة ياسمين رئيس والفنان محمد الشرنوبي كلا من الفنانين، كريم فهمي، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد، وآخرين، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، وإنتاج أحمد السبكي.

يذكر ان الفنان محمد الشرنوبي عاد مؤخرا لمزاولة نشاطه الغنائي من جديد مع إدارة أعمال جديدة، وذلك بعد إحيائه حفل زفاف، الأمر الذي جعل سارة الطباخ منتجة أعماله الغنائية السابقة تقوم بتحرير محضر رسمي ضده حمل رقم 17387 بتاريخ 16 أكتوبر لسنة 2020، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة لتعاقدهم السابق، الذي لم ينهيه الشرنوبي حتى الوقت الحالي.