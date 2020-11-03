"ما وراء الطبيعة".. نتفليكس تبدأ عرض أول مسلسل مصري من إنتاجها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبدأ منصة البث الرقمي نتفليكس، الخميس، عرض حلقات مسلسل "ما وراء الطبيعة" أول عمل مصري من إنتاجها.

ويأتي ذلك في خطوة كبيرة ضمن استراتيجية خدمة البث الرقمي للشرق الأوسط.

والمسلسل مقتبس عن سلسلة روايات للكاتب المصري أحمد خالد توفيق عن طبيب تصبح كل قناعاته العلمية فجأة محل تساؤل، وبيعت من تلك الكتب التي لاقت الاستحسان أكثر من 15 مليون نسخة.

وقال أحمد الشرقاوي مدير الأعمال العربية والأفريقية الأصلية لنتفليكس: "خطتنا هي الاستثمار في المبدعين العرب والإنتاج العربي والمحتوى العربي. أعلنا عن 4 مشاريع إلى جانب ما وراء الطبيعة".

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ويدور المسلسل حول شخصية رفعت إسماعيل وهو طبيب ساخر وسريع البديهة تصبح قناعاته بشأن العالم محل تساؤلات عندما يتعرض لظواهر غير طبيعية.

وقالت نتفليكس إنها تتوقع الانتهاء من تصوير أكثر من 150 عملا فنيا بحلول نهاية العام وإنها ستعرض المزيد من الأعمال الأصلية خلال كل 3 أشهر من 2021.



