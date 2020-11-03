"هيّا يا تكساس".. بيونسيه تدعو جمهورها للتصويت في الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرصت نجمة البوب الأمريكية بيونسيه على تشجيع جمهورها على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية التي تعقد اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" الذي يحظى بمتابعة ١٥٥ مليون شخص حول العالم.





ونشرت بيونسيه، ذات الـ٣٩ عامًا، صورتين لها تؤكد فيهما دعمها للمرشح الديمقراطي جو بايدن والمرشحة على منصب نائب الرئيس كامالا هاريس، من خلال ارتداء كمامة مكتوب عليها اسميهما.

وكتبت نجمة البوب على الصور تعليقًا على الصور: "هيا يا تكساس"، وذلك على أمل أن تتمكن من المساعدة في جذب سكان واحدة من أكبر الولايات، التي تشهد ساحة معركة بين المرشحين (الرئيس دونالد ترامب وجو بايدن)، تجاه التصويت لمرشحها.

وتظهر بيونسيه في الصور، التي نشرتها الاثنين، مرتدية قناع وجه مكتوب عليه بايدن-هاريس وهي ترفع حافة قبعتها لتظهر ملصق مكتوب عليه "لقد صوَتت".

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وتقول صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه بلا شك أنه كان من المهم بالنسبة لبيونسيه أن تقدم دعمها بهذه الطريقة وذلك لأن تكساس، مسقط رأسها، هي ولاية حاسمة رئيسية ولديها ٣٨ صوتًا انتخابيًا مهمًا للغاية في المجمع الانتخابي.

ولم تستطع بيونسيه نشر هذه المشاركة السياسية دون الاهتمام بمظهرها كالمعتاد، حيث بدت أنيقة في فستان ذو ياقة عالية من تصميم بيت أزياء جيفنشي ومعه قبعة مرنة.

وقد تجاوز عدد الأصوات المبكرة في تكساس ٩ ملايين صوت وهو أكثر من إجمالي عدد الأصوات المدلى بها خلال انتخابات عام ٢٠١٦ بأكملها.

ولم تكن بيونسيه هي النجمة الوحيدة التي تحاول جذب تأييد سكان الولايات الهامة لمرشحها، حيث استخدمت تايلور سويفت حسابها على "إنستجرام" أيضًا لتشجيع معجبيها على التصويت.