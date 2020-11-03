أول تعليق من درة على كونها الزوجة الثانية.. "يصطادون في الماء العكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

في أول تعليق لها عن الأنباء المتداولة عن كونها الزوجة الثانية للمهندس المعماري هاني سعد، أكدت الفنانة درة عدم صحة ما تردد، موضحة أن "سعد" انفصل بالفعل عن زوجته الأولى.

وأكدت درة في تصريح لبرنامج "هذا الصباح "على إذاعة موزاييك التونسية، أنها "ليست الزوجة الثانية"، وقالت: "هاني سعد انفصل عن زوجته الأولى، وأشكر كلّ من هنّأني... ولمن روّجوا هذه الإشاعة ويحاولون الاصطياد في الماء العكر ربّي يهديكم" حسب تعبيرها.

وتابعت" كل شخص حرّ في حياته الشخصية وحرّ في اختياراته... اخترت رجلا أحبّه والزواج كان تتويجا لعلاقتنا".

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ودعت النجمة التونسية من يروجون الشائعات إلى عدم التعرض لحياتها الخاصّة التي لا تعنيهم، وأكدت أنّ الظرف الصحي الذي تمرّ به الدول جعلها لا تتمكن من إقامة حفل زفاف في تونس.

واحتفلت الفنانة التونسية دُرة زروق، مساء أمس الاثنين، بزفافها على رجل الأعمال المهندس هاني سعد، في أحد فنادق مدينة الجونة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين ونجوم الفن.

ومن بين النجوم الذين حرصوا على حضور حفل زفاف دُرة وهاني سعد: دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، غادة عادل، خالد الصاوي، حنان مطاوع، أحمد السقا، شريف رمزي، جومانا مراد، تامر حبيب، كندة علوش، آسر ياسين، بشرى، هند عبد الحليم، وأروى جودة وغيرهم.