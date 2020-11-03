"بيبي شارك" تتخطى الـ7 مليارات مشاهدة وتتفوق على "ديسباسيتو"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: تصدرت أغنية الأطفال "بيبي شارك" قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب"، منذ صدورها في يونيو عام 2016. وتخطت أغنية الأطفال الـ 7 مليارات مشاهدة متفوقة على أغنية "ديسباسيتو" التي تصدرت القائمة لفترة طويلة. Advertisements وبرزت الأغنية الكورية الجنوبية في ترتيب "بيلبورد هوت" إذ حلّت في المرتبة الثانية والثلاثين في يناير 2019، وفقا لموقع يورو نيوز. وحقق من قبل مغني الراب ساي رقماً قياسياً في عدد المشاهَدات من خلال أغنيته "جانجام ستايل" التي تصدرت "يوتيوب" على مدىثلاث سنوات.

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