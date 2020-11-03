زينب غريب ضيفة الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى على 90.90

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

تحل الفنانة زينب غريب ضيفة على برنامج "الراديو بيضحك" مع الإعلامية فاطمة مصطفى اليوم الثلاثاء، وذلك عبر إذاعة الراديو 90.90 ويذاع البرنامج من الساعة 6 وحتى الـ 8 مساء، وتتحدث زينب خلال الحلقة عن نجاحها في مسلسل "بـ 100 وش"، الذي حقق نجاحاً كبيراً أثناء عرضه في شهر رمضان الماضي.

بالإضافة إلى مشاركتها مؤخراً بمسلسل "إلا أنا" من خلال حكاية "ضي القمر"، والتي لعبت فيه دور زوجة الفنان محمد شاهين، في حكاية من بطولة الفنانة كندة علوش، سلطت الضوء على المعاناة الكبيرة التي تمر بها السيدات اللاتي يمررن بمشاكل في الإنجاب.

برنامج "الراديو بيضحك" استضاف مؤخراً عدد من نجوم الفن مثل أحمد السقا، أحمد عز، كريم عبد العزيز، صابرين، خالد الصاوي، وآخرون