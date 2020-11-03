أعلن الإذاعي أحمد يونس، وفاة والدته بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". طالب يونس جمهوره بالدعاء لوالدته قائلًا: "أمى ماتت الغالية راحت ورايح أدفنها بالله عليكم لا تبخلوا عليها بالدعاء هي في امس الحاجه اليه الان". "أمى ماتت الغالية راحت ورايح أدفنها بالله عليكم لا تبخلوا عليها بالدعاء هي في امس الحاجه اليه الان". يذكر أن يونس أعلن منذ أيام عن دخول والدته غيبوبة لمدة 3 أيام وطلب من متابعيه الدعاء لها، وأتت وفاة والدته بعد أقل من شهر من رحيل نجل شقيقته، إثر حادث لأتوبيس مدرسته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد غيبوبة 3 أيام.. المذيع أحمد يونس ينعي والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.