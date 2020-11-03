خالد الصاوي يخطف قلوب المصريين بـ"وصلة رقص" بحفل زفاف درة

تصدر الفنان خالد الصاوي، معدلات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول مقطع فيديو لوصلة رقص له وللفنان آسر ياسين في حفل زفاف الفنانة التونسية درة على المهندس المهماري هاني سعد.
وشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، وسط حالة من البهجة والفرحة من وسامة الفنان خالد الصاوي في رقصه بالحفل،قائلين:" كلنا نتمني خالد الصاوي في حياتنا".
وحضر حفل زفاف النجمة التونسية درة على المهندس المعمارى هانى سعد، عدد من الفنانين، أبرزهم أحمد السقا وشريف رمزى وزوجته الفنانة ريهام أيمن، لتهنئة العروسين ومشاركتهم لحظات زفافهما.
وكانت درة شاركت جمهورها بصور من كتب الكتاب عبر حسابها على إنستجرام،وكتبت قائلة: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قرانى على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر، شكرًا وكل الحب للأصدقاء والأحباء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".
واحتفلت الفنانة التونسية درة، امس الاثنين، بعقد قرانها على المهندس المعمارى هانى سعد، في مدينة الجونة، وأطلّت درة بفستان جذاب، فى حفل أنيق يقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه.
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