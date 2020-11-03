بصور من الكواليس.. خالد سليم يحتفل بانتهاء تصوير "قعدة رجالة"

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري خالد سليم بانتهاء تصوير الموسم الثالث من برنامج "قعدة رجالة"، والذي يشارك في تقديمه.
خالد سليم نشر مجموعة صور من كواليس البرنامج جمعته مع النجمات ضيفات الحلقات، ومن بينهن نيللي كريم، وفيفي عبده، وأصالة، وسيرين عبدالنور، ونادين نسيب نجيم، وغيرهن.
الفنان المصري أرفق الصور، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، بقوله: "انتهى الموسم التالت من قعدة رجالة.. سعيد بمشاركتي في البرنامج ومبسوط إنه عجبكم".
وأضاف: "شكرا للنجوم اللي كانوا معانا و شكرا لكل فريق العمل الرائع على التعب والمجهود طول وقت التصوير وبعده.. #قعدة_رجالة".
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