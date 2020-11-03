فيديو| وصلة رقص لـ دنيا سمير غانم مع درة في فرحها على "لقيت الطبطبة"

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على حضور حفل زفاف النجمة التونسية درة على رجل الأعمال هاني سعد، رفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان.

واحتفلت درة، بحفل زفافها أمس الاثنين|، في مدينة الجونة بتواجد عددًا من النجوم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت من خلاله دنيا وهي ترقص مع العروسة على أنغام "بالبنط العريض" للنجم حسين الجسمي، مرتدية فستانًا قصيرًا أخضر اللون، وظهر أيضًا في الفيديو غادة عادل وشريف رمزي وهم يتفاعلان مع الأغنية ويرقصان.

Advertisements

واقتصر حفل الزفاف على حضور أسرة العروسين وعدد من الأصدقاء والمقربين منهما، إضافة إلى حضور عدد محدود من الفنانين، أبرزهم خالد الصاوي ويسرا وبشرى ودنيا سمير غانم وآسر ياسين وغادة عادل وشريف رمزي.

وقامت درة بنشر صورتين لها برفقة زوجها هاني سعد عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليهم كاتبة: "ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم عقد قرآني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحباء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

يذكر أن درة نفت في بداية فعاليات مهرجان الجونة السينمائي ما تردد ويفيد بعقد قرانها، وأكدت حينها أن هذا الكلام لا يمت للواقع بصلة، حيث إنها كانت متواجدة في القاهرة، وبعد ذلك سافرت إلى الجونة لحضور فاعليات حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.