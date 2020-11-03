صورة| مي العيدان تثير الجدل بوثيقة زواج عرفي لـ سعاد حسني وعبد الحليم حافظ

رنا صلاح الدين - أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعدما كشفت عن صورة عقد زواج عرفي للنجمة المصرية الراحلة سعاد حسني وعبد الحليم حافظ. ونشرت العيدان الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة:"عقد زواج سعاد حسني و عبدالحليم حافظ. . طلعوا متزوجين عرفي". وتعرضت العيدان كعادتها للعديد من الانتقادات بعدما نشرت هذه الصورة خاصة أنها أسرار من المفترض أنها لا تنشر على العلن، وجاءت تعليقاتهم كالتالي:" حتى الاموات ما سلموا ، الله يرحمهم ويغفر لهم ويتجاوز عنهم، الواضح انها مطبوعة حديثا ، يعنى دية منظر ورقة بقالها ستون عاما !! وتم كرمشتها بالايدى وقطع جزء منها ، الواضح انها مفبركة، حتى الميتين ماخلصو منج".

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