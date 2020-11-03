أحمد مكي وكريم عبدالعزيز يختارون إياد نصار في "الاختيار 2"

رنا صلاح الدين - بدأ الفنانين أحمد مكي وكريم عبدالعزيز أول أمس الأحد تصوير أحداث الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، المقرر أن يعرض في المارثون الرمضاني المقبل، وهذا بالرغم من أن فريق عمل المسلسل من الفنانين لم يكتمل ويتم ترشيحهم وتعاقدهم تباعا.

ويصور أحمد مكي وكريم عبدالعزيز المسلسل داخل أكاديمية الشرطة بمنطقة التجمع الخامس، ومن المقرر أن يستمر التصوير هناك لمدة أسبوع، وبعد ذلك ينتقل فريق عمله للتصوير في أحد الديكورات المخصصة للمسلسل.

وتعاقد أمس الفنان الأردني إياد نصار على المشاركة في بطولة المسلسل، حيث جاء ترشيحه من قبل مخرج المسلسل بيتر ميمي، وبمجرد طرح إسمه وافق على الفور مكي وكريم عبدالعزيز.

مسلسل "الاختيار 2" يشارك في بطولته إلى جوار الفنانين أحمد مكي وكريم عبدالعزيز عدد كبير من الفنانين، منهم إنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وإسلام جمال، وإياد نصار، وهادي الجيار، إضافة إلى ظهور عدد كبير من الفنانين في الأحداث كضيوف شرف، والعمل من تأليف هاني سرحان، ويخرجه بيتر ميمي.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" عرض في المارثون الرمضاني الماضي، وقام ببطولته الفنان أمير كرارة، واستطاع أن يحقق نجاح ملحوظ ومشاهدات تفاعل معها عدد كبير من الجمهور في مصر والوطن العربي، حيث كان يحكي قصة الشهيد البطل العقيد أحمد المنسي.