بالفيديو.. درة ترقص باليه في حفل زفافها

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة التونسية درة، بحفل زفافها على رجل الأعمال هاني سعد، في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة، وذلك مساء أمس الاثنين.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل زفاف درة، ظهرت فيه وهي ترقص باليه على أغنية أجنبية، وذلك بعدما بدلت فستان زفافها الطويل بآخر قصير، وانتعلت حذاء رياضي ساعدها على الرقص.

وكانت الفنانة التونسية درة قد احتفلت بزفافها على هاني سعد، في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة، مساء أمس الإثنين، بحضور عدد من نجوم الفن

وشهد الحفل حضور كل من يسرا، وأحمد السقا وزوجته، وبشرى، وخالد الصاوي، وشريف مزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن، وغيرهم.