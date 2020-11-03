بعد أزمة الفيديو المخل بالآداب.. هيا الشعيبي تتخذ هذا القرار الصادم

متابعة بتجـــــــــــــرد: يبدو ان أزمة النجمة هيا الشعيبي الاخيرة واحتجازها في النيابة نتيجة نشر مقطع مخالف للآداب العامة من خلال حسابها على “سناب شات” لم تمر عليها بسهولة، إذ اختفت منذ فترة عن مواقع السوشال ميديا لتبتعد عن كل المشاكل وتشتري راحة بالها، بحسب تعبيرها.

واعلنت الفنانة الكويتية عن الامر من خلال مقطع فيديو قالت فيه :في أوقات يمر بها الواحد يحس إنه تعبان ويحتاج فيها الصحبة الطيبة والناس اللي تكون فعلًا على قلبه بعيد عن حكي الناس وبعيد عن أي مشكلة يواجهها”.

وأضافت: “أنا هقولكم شي لو تمرون بمشاكل الدنيا حلها لا تنظرون إلى الخلف تنظرون إلى الأمام دايمًا.. الواحد يطوي صفحة راحت وانطوت ونبدأ صفحة جديدة ونقول الله المستعان”.

Advertisements

وتابعت “الحمد لله على كل شي واللي داشين يسألون عني أنا زينة وبين عيالي ورجلي العزيز والغالي الي ماخلاني دقيقة فعلا هنا يبين أصل الرجل”.

واختتمت رسالتها “أدري إنكم ولهتوا على سناباتي وتصوير والكوميديا الي اسويها ليكم.. لكن ساعات احتاج اني اكون بعيدة عشان اشتري راحة بالي وعيالي وبيتي.. بس الحمدلله أنا زينة طول ما انتم زينيين واحبكم وايد.. ويروا بالكم على حالكم واطفالكم”.