محمد الشرنوبي يتعاقد على بطولة فيلم جديد.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجــــــــــــرد: وافق الفنان المصري محمد الشرنوبي على المشاركة ببطولة فيلم “جارة القمر”، المقرر تصويره خلال الشهر الحالي، بعد الانتهاء من التعاقد مع باقي الممثلين.

وتدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، تجمع من خلاله قصة حب بين كريم فهمي، وياسمين رئيس، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، ويشارك في بطولته، سوسن بدر، وبيومي فؤاد.

يذكر أنّ الشرنوبي شارك مطلع العام الحالي ببطولة فيلم “بنات ثانوي” الذي حقق إيرادات بلغت نحو 8 ملايين جنيه. الفيلم من بطولة إلى جانب الشرنوبي كل من جميلة عوض، هنادي مهنا، مي الغيطي، ومايان السيد، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج شريف البيلي.